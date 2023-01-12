زوجة المعارض الروسي نافالني تطالب بعلاج طبي عاجل لزوجها المسجون

أعرب أنصار وأفراد أسرة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، عن قلقهم المتزايد بشأن صحة المعارض (46 عاما) الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات في مستعمرة عقابية شمال شرق موسكو.



وقالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، إن نافالني عجز مرة أخرى عن حضور جلسة استماع في المحكمة لمرضه الشديد.



وصرح محامي نافالني مؤخرا مؤخرا إن موكله، الذي يخضع للسجن الانفرادي، يعاني من حمى وقشعريرة وسعال، ولكنه حرم من تلقي المساعدة الطبية.



وناشدت زوجته يوليا نافالني، إدارة السجن في ميليخوفو، الواقعة على مسافة نحو 260 كيلومترا من العاصمة الروسية، توفير العلاج له.



في أواخر مارس العام الماضي، قضت محكمة بتشديد عقوبة سجن بحق أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين إلى تسع سنوات عقب إدانته بالاختلاس وإهانة المحكمة في جلسات سابقة.



وفي فبراير عام 2021، صدر الحكم على نافالني بالسجن عدة سنوات بناء على مزاعم بانتهاك شروط الإفراج المشروط في قضية جنائية سابقة خلال إقامته في ألمانيا للعلاج من محاولة تسميم تعرض لها أغسطس عام 2020 حيث بقي هناك بضعة شهور.



وكان نافالني حَمَّلَ "فرقة قتلة" تابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي) المسؤولية عن محاولة تسميمه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.