 العثور على جثة شاب داخل منزله في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على جثة شاب داخل منزله في الشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 12:26 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 12:26 م
استقبل مستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية جثة شاب؛ عُثر عليه متوفيًا داخل منزله في قرية الحجازية التابعة لمركز شرطة الحسينية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول المدعو "عمر م أ ال"، 30 سنة، مقيم في قرية الحجازية التابعة لمركز شرطة الحسينية، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة الشاب متوفيًا داخل منزل أسرته، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية.

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