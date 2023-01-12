وزيرة الدفاع الألمانية: صادرات مركبات ماردر القتالية إلى كييف لن تؤثر على المخزون الفعلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت اليوم الخميس، إن التسليم المنتظر لنحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" إلى أوكرانيا وحزمة التدريب المزمع تقديمها تمضيان قدما.

وجاءت تعليقاتها بعد مخاوف من أن توفير المعدات لأوكرانيا، التي تقاتل ضد الغزو الروسي، قد يؤدي إلى انخفاض المخزون الألماني منها.

وقالت لامبريشت اليوم الخميس، في إحدى الثكنات في مارينبرج في ساكسونيا أثناء زيارتها لجنود ألمان بوحدة التدخل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"والمجهزة أيضا بمركبات مشاة "ماردر" القتالية: "سيتم الالتزام وفقا لما تم التعهد به".

وأوقفت لامبريشت التزاما بنشر مركبة المشاة القتالية الأكثر حداثة من طراز "بوما"؛ بسبب عيوب فنية.

وأوضحت أن مركبات ماردر ليست من المخزون النشط للجيش الألماني (بوندسفير) .

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الخطط الأخيرة تقضي بتسليم 20 مركبة من مخزونات الجيش الألماني ، مع 20 أخرى من شركة راينميتال للأسلحة.

يشار إلى أنه طُلب من اليونان قبول التأخير في تسليم المزيد من مركبات ماردر لفترة معينة من الزمن.

وإلى جانب تزويد الأوكرانيين بالمركبات، وافقت ألمانيا أيضا على توفير التدريب على نظام الأسلحة.