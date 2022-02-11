الغرف التجارية تبشر بانفراجة: الإفراج عن بضائع جديدة من الموانئ الخميس

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اجتماعات تُعقد بصفة دورية لحصر احتياجات قطاع الصناعة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسوق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء، أن تدخلات البنك المركزى ساهمت في الإفراج عن عدد كبير من السلع، من الجمارك، مؤكدا أن الإعلان المستمر عن توالي الإفراج عن البضائع يبشر بانفراجة في الأسواق.

وكشف أنه سيتم الإفراج عن بضائع جديدة اليوم الخميس من الموانئ، مؤكدا أن الأولوية حاليا السلع الاستهلاكية تليها السلع المعمرة.

وأكد أن الأمور تسير أفضل بكثير مما كان سابقًا، مؤكدًا أن الإفراجات التي تتم تباعًا تعمل على تحقيق استقرار في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الإتاحة.

والأربعاء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير المعروض على رئيس الحكومة نوه بأن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه.

وفصّل التقرير مجمل البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة، موضحاً أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.