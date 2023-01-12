فنلندا تبدي استعدادها لإرسال دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

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أبدت فنلندا رغبة حذرة في تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد 2، فيما تدرس حكومات أوروبية تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية.

ونقلت وكالة أنباء "إس تي تي" عن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو قوله إنه إذا تم تشكيل برنامج مساعدات أوروبي مشترك في هذا الصدد، فستكون هناك حاجة إلى مساهمة من فنلندا أيضا.

وأشار إلى أن فنلندا في وضع خاص، حيث لم تحصل على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد ولها حدود مع روسيا.

ولن تكون مساهمة فنلندا كبيرة بشكل خاص، إذا تم إرسال دبابات إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن فنلندا لديها ما يربو على 200 دبابة من طراز ليوبارد 2 تم صنعها في ألمانيا، بحسب التقرير.

ويتعين أن تمنح ألمانيا فنلندا موافقتها كي ترسل بعضها إلى أوكرانيا.