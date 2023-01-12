استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن شابا (18 عاما) توفي متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في صدره ورقبته عصر اليوم خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية في جنوب جنين.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن شابا (25 عاما) استشهد وأصيب آخر خلال المواجهات في البلدة.

واستشهد فلسطيني (41 عاما) صباح اليوم الخميس، برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا للاجئين في شمال القدس.

وقال مركز مخيم قلنديا الإعلامي في بيان إن قوات الجيش استهدفت القتيل لدى محاولته الدفاع عن نجله خلال اعتقاله.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى تسعة منذ بداية العام الجاري، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتزامن التوتر الحاصل في الأراضي الفلسطينية مع زيارة وفد أمريكي رام الله؛ لإجراء مباحثات مع المسئولين الفلسطينيين بشأن التطورات على الأرض والمستجدات السياسية.

واجتمع الوفد برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي طالب واشنطن ب"التحرك بشكل عاجل لوضع حد للإجراءات الأحادية الإسرائيلية" وعمليات القتل اليومية ضد الفلسطينيين.

من جهتها، انتقدت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته ب"ضبابية" الموقف الأمريكي من "التطرف" الإسرائيلي، مهددة برد فعل فلسطيني مختلف.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إن "استمرار عمليات القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات ستوصل الأوضاع إلى الانفجار، الذي لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف أبو ردينة أن "حالة التوتر مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الساعية للاستيطان والضم، خلقت جواً من عدم الاستقرار، ووضعاً محفوفاً بالمخاطر، سيكون لها تداعيات خطيرة".

وفرضت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قبل أيام سلسلة إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية منها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية.

وحذر مسئولون فلسطينيون من أن إجراءات إسرائيل تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار، مطالبين بتحرك أمريكي عاجل لمنع انفجار الأوضاع الميدانية.

من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى "تصعيد المواجهة وضرب العدو (إسرائيل) ومستوطنيه، ردا على جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا ومقدساتنا".