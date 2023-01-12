أحمدالوكيل: الاقتصاد الأزرق يتمثل في الإدارة الجيدة والاستغلال الأمثل للموارد المائية

قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط أحمد الوكيل، إن الاقتصاد الأزرق يتمثل في الإدارة الجيدة والاستغلال الأمثل للموارد المائية والاعتماد على المياه لتحسين سبل العيش من خلال عدة أنشطة كصيد الأسماك واستخراج المواد الخام من البحار مع ضمان احترام البيئة والتنوع البيولوجي.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أولي فعاليات مركز الاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارا بجامعة الإسكندرية، والتي عقدت تحت عنوان "قضايا الاقتصاد الأزرق المستدام في دول حوض البحر المتوسط"، بقاعة مؤتمرات كلية التجارة.

وأشار إلى أن هناك 480 مليون شخصا يعيشون في 22 دولة على حوض البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يشكل لهم الاقتصاد الأزرق فرصة لتنويع فرص عمل تساعد في تحسين المعيشة.

وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية يُعَول على المركز الذي أنشأته جامعة الإسكندرية باعتباره ملاذ آمن للاقتصاد الأزرق.

وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعدة ورش سيتم خلالها استضافة خبراء اقتصاديون وخبراء في مجال علوم البحار ليستفيد منها أعضاء الغرفة التجارية وغرف البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية أن فكرة مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارا جاءت من خلال الجلسات التحضيرية لمؤتمر أطراف المناخ COP27، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، والذي تمت خلاله العديد من المناقشات مع المسؤولين المصريين والعرب والأجانب لتقديم سياسات تدعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية قامت بالتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية و الخبراء ورجال الصناعة بتقديم الكثير من المشروعات البحثية المتكاملة القابلة للتطبيق لتقليل التلوث والانبعاثات الحرارية ودعم المشروعات لتحويلها إلى صناعات خضراء، مع التأكيد على الحاجة للتمويل باستثمارات من البنوك والمستثمرين وبشكل خاص من الدول التي ساهمت بشكل أكبر في التلوث والانبعاثات الحرارية.

وأشار إلى التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات البحر الأبيض المتوسط والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى) للقيام بالعديد من المبادرات والمشروعات لتحقيق المنفعة المشتركة من خلال مركز الاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارا بجامعة الإسكندرية.