23464 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول غدا بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب غدًا لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات أمنية واحترازية؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يؤدي امتحانات النقل غدًا 23464 طالبا وطالبة بكافة المراحل التعليمية، بواقع 10982 طالبا وطالبة بالصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الابتدائي، و7131 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، و2646 طالبا / طالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، و2705 طلاب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الفني "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي" على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وضرورة غلق أبواب اللجان مع مراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان وانتهائها.

من جانبه، قال محمد موسى، مدير التعاقدات بالمديرية أن المديرية انتهت من إرسال كافة خامات الامتحانات من كراسات امتحانات، وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية، مؤكدا أنه جرى استيفاء لوازم الامتحان بنسبة 100% بجميع الإدارات.