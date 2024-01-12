فرنسا تعين ستيفان سيجورني وزيرا للخارجية

أعلنت فرنسا، تعيين ستيفان سيجورني وزيرا للخارجية ضمن الحكومة الجديدة التي يترأسها جابريال أتال.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "ماكرون قد قرر تسمية الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيرا للشئون الخارجية في حكومة أتال، التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ودخل أتال منذ 2017 في عقد مدني مع سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويعتبر سيجورني مقربا جدا من ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له، وسيحل محل كاترين كولونا، وبموجب التشكيلة الحكومية الجديدة تغادر امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون-موريتي في العدل. كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة.

وعملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتم اسناد حقيبة الثقافة لها في الحكومة الجديدة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة الرئيس الراحل جاك شيراك، فأصبحت وزيرة للعمل والصحة والتضامن.

وأثار تعيين داتي في وزارة الثقافة غضب حزب الجمهوريون اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها: "وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية". وأضاف سيوتي في بيان: "نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها".

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