أعرب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي عن سعادته باللعب للأحمر، مُشيرًا إلى أن مسئولي الأحمر يدعمونه منذ اليوم الأول له في الفريق.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب، وأنا سعيد بتواجدي في الأهلي".

وأضاف: "الجميع في الأهلي دائمًا يساندني، واللاعبون يدعمونني منذ اليوم الأول لي في الفريق، وهذا ما كنت ما أحتاجه، لم أكن أحتاج منهم إلا الدعم".

وتابع: "دعم اللاعبين كان يدفعني لبذل كل ما لدي في الملعب من أجلهم، ومحمود الخطيب، رئيس النادي منذ الأول اليوم هو وإدارة النادي لم يقصرون معي، دائمًا يحاولون إخراجي من دائرة حديث الجماهير والإعلام".

وأكمل: "جمهور الأهلي يدعمني داخل وخارج الملعب، وأحب ذلك منهم، وأنا أحب اللعب تحت ضغوطات، ولا يشغلني الأحاديث التي تُقال عني، طالما ارتديت قميص الأهلي، فأنا ملزم بإسعاد الجماهير والإدارة والجهاز الفني".

وواصل: "كنا نريد تحقيق مركز أفضل في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن اللاعبون لم يقصرون، ولم يبخل أي أحد بنقطة عرق واحدة، كنا نريد تحقيق ميدالية فضية أو ذهبية، ولكننا حققنا أيضًا شيء جيد".

واستكمل: "سعيد بهدفي أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس سوبر الأبطال، وهذا على غرار أسلوب الأهلي الذي يسجل دائمًا الأهداف في البلس تسعين، أكثر ما أسعدني في هدفي هو أنه في الوقت بدل من ضائع".

وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "النجم الكبير يجب أن يتقبل الانتقادات.. الآن توجنا بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وكأس سوبر الأبطال، وسنتوج ببطولات أخرى، والجميع في الأهلي يعمل على قلب رجل واحد، وإن شاء الله سنسعد جمهور الأهلي".