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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 4:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 4:46 ص

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها اليمن.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وتابع البيان "وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

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