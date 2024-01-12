الصين تدعو إلى ضبط النفس عقب الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

دعت الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس عقب سلسلة من الغارات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

واستهدفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالتعاون مع حلفاء آخرين، مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، ردا على الهجمات غير المسبوقة التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين اليوم الجمعة، "الصين تشعر بالقلق إزاء تصعيد التوترات في البحر الأحمر وتدعو جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وإلى ضبط النفس".

وأضافت أن الصين تأمل أن تلعب جميع الأطراف المعنية دورا بناء ومسئولا في الحفاظ على الأمن الإقليمي، والاستقرار، في البحر الأحمر.

وجاءت الغارات العسكرية ردا على الهجمات "غير الشرعية والخطر والمزعزعة للاستقرار" التي نفذها الحوثيون واستهدفوا بها سفنا في البحر الأحمر، وكانت (الهجمات) قائمة على حق الدفاع عن النفس"، بحسب بيان مشترك للحلفاء الذي دعمته أيضا الحكومة الألمانية.