تنظم مؤسسة بتانة غدا السبت حفل مناقشة وتوقيع كتاب "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية" للكاتب الكبير شعبان يوسف، وذلك بمقر المؤسسة بوسط البلد بباب اللوق، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

وتدير الندوة الكاتبة والروائية سلوى بكر، ويناقشه الشاعران الكبيران جمال بخيت، ومحمد بغدادى، ويشارك فى المناقشة مجموعة من أسرة مجلة صباح الخير.

شعبان يوسف هو كاتب وشاعر وناقد وباحث مصري، من مواليد عام 1955، و هو مؤسس منتدى "ورشة الزيتون الأدبية"، ومجلة "كتابات"، وألف سبعة دواوين، ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب الناقدة والبحثية، كما ترأس هيئة تحرير سلسلة "كتابات جديدة".

كتب للعديد من الصحف والمجلات منها جريدة "التحرير"، وجريدة "أخبار الأدب".

ومن أعماله: "المنسيون ينهضون“، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، ”نجيب الريحانى: المذكرات المجهولة“، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، والكتاب تجميع وتحقيق لحلقات كتبها نجيب الريحاني في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، "في محبة العامية"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، و"الثقافة المصرية.. سيرة أخرى"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع.