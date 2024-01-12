الأمم المتحدة: رفض إسرائيل المتكرر لدخول القوافل الإنسانية إلى شمال غزة يقلص القدرة على الاستجابة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات منقذة للحياة تمكنت من الوصول إلى شمال وادي غزة، في الفترة بين 1 و10 يناير.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن دوجاريك قال، نقلا عن زملائه في المجال الإنساني، إن هذه البعثات كان مخططا لها لإيصال الإمدادات الطبية والوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وشمالها، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية السماح بدخولها.

وأشار المتحدث إلى تقلّص قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في الجزء الشمالي من غزة بسبب الرفض المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية وغياب الوصول الآمن المنسق من قبل السلطات الإسرائيلية.

ونبه إلى أن رفض التصاريح والقيود الشديدة على الوصول تشلّ قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع.

وقال إن شهر يناير شهد "تدهورا كبيرا" في معدل الوصول مقارنة بالمعدل في ديسمبر من العام الماضي، حيث تم تنسيق وتنفيذ أكثر من 70% من بعثات الأمم المتحدة المخطط لها إلى الشمال. بينما بلغ المعدل في الفترة بين 1 يناير و10 يناير حوالي 14 %.

وأضاف دوجاريك قائلا: "كل يوم نعجز فيه عن تقديم المساعدة تنجم عنه خسائر في الأرواح ومعاناة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون في شمال غزة".