يواصل الفنان محمد رياض تصوير مسلسل "قلع الحجر"، الذي سيتم عرضه في دراما رمضان 2024، ومن المتوقع أنه سيحقق نجاحا كبيرا.

وتدور قصة "قلع الحجر" في إطار درامي تشويقي واجتماعي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحي من أحداث حقيقة، وأحداثه في منطقة "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة.

والمشاركون في مسلسل قلع الحجر، كلًا من سوسن بدر، منى عبد الغني، يوسف إسماعيل، منة فضالي، والعمل إخراج حسني صالح .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رياض هو مسلسل المداح الجزء الثالث بطولة الفنان حمادة هلال، وقدم رياض خلال أحداث العمل شخصية هايم المسخر لخدمة الجن لتضليل الشيخ صابر المداح، وضم العمل كوكبة من نجوم الفن، منهم: لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، رانيا فريد شوفي، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، خالد زكي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.