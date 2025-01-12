أطلقت الهيئة العامة للطرق والكباري بجنوب سيناء، عدة أعمال بالطرق المختلفة بالمحافظة؛ للحفاظ على سلامة المرور والمواطنين، خلال عملية السير عليها خاصة الطرق الدولية والساحلية.

وأكد محمد حامد رئيس مدينة رأس سدر، التنسيق بين هيئة الطرق والوحدة المحلية للمدينة لتخطيط الطريق الساحلي، ووضع إرشادات لتهدئة السرعة أمام المناطق السكنية بالمدينة، وتأمين سلامة المرور على الطريق حفاظًا على الأرواح.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن من المقرر أن يجري تركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية على الطرق، إضافة إلى أعمال التنظيف وازالة المخلفات والاتربة والرمال التي تتركها الرياح على بعض الطرق.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والكباري أعدت مخطط هندسي خاص بالطريق الساحلي الواقع في نطاق المدينة لحل مشاكل حوادث المرور، يتضمن وضع بلدورات، ومحددات، وعمل مطبات صناعية وتقاطع طرق، ووضع إرشادات الانتباه لتهدئة السرعة.

وأكد تطوير وتجميل عدد من الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة تضمنت 5 شوارع رئيسية بطول 7 كيلومترات، وهم شارع عبدالمنعم رياض، وشارع السادات، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع المرور، وشارع أبوسمبل بقرية أبوصويرة.