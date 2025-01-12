تفاصيل القبض على البلوجر هدير عبدالرازق بعد احتجازها شاب داخل شقة في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق ووالدها داخل شقة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.



بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باحتجاز شاب داخل شقة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول.



أمكن ضبط أطراف الواقعة، حيث اتهمت هدير الشاب بتصويرها بشكل مخل وابتزازها ببث فيديوهات على التواصل الاجتماعي، ليتهمها الشاب، مما استدعى اقتيادهم جميعًا إلى قسم شرطة التجمع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



وفي وقت سابق قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، للحكم بجلسة 4 فبراير.



وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشئون الاقتصادية، للبلوجر هدير عبدالرازق، أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك" صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.



وتابعت التحقيقات، أن المتهمة ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.



وأوضحت التحقيقات أن البلوجر المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك" في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.