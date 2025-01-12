 مزارع يقتل شقيقه في قنا بسبب خلافات عائلية - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2025 1:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مزارع يقتل شقيقه في قنا بسبب خلافات عائلية

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 1:13 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 1:13 م

شهد مركز دشنا في محافظة قنا، اليوم الأحد، جريمة بشعة بعد قتل مزارع لشقيقه، بعدد من الطلقات النارية بسبب خلافات عائلية بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارا بمقتل "ع.ا"، 23 سنة، بقرية نجع رزق التابعة لقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية والتحقيقات، عن قيام شقيقه المجني عليه بإطلاق النار عليه وقتله؛ بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.

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