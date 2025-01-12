 الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على الحواجز بمحيط نابلس ويعتقل شابا - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2025 4:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على الحواجز بمحيط نابلس ويعتقل شابا


نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 4:09 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 4:09 ص

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة بمحيط مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بالمدينة وأغلقت بعضها، كما نصبت حواجز عسكرية طيارة على الطرق الرئيسية الواصلة بين مدينة نابلس ومدن طوباس وجنين وطولكرم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الـ17 شمال المدينة، وحاجز المربعة جنوبا، وصرة غرب المدينة، وأقامت حاجزا على مفرق الصيرفي على الطريق المؤدية لبلدة الباذان شمال شرق المدينة.

وتسببت هذه الإجراءات في أزمة مرورية خانقة، واحتجاز عدد من المواطنين والتدقيق بهوياتهم وتفتيش المركبات.

كما اعتقل  الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد على حاجز المربعة العسكري جنوب نابلس


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