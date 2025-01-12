أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تواجه تحديات صعبة، أخطرها تحدي مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية وتسخر قواها للنيل من أمن مصر واستقرارها، ومحاولة إضعاف قوتها وتقويض حركتها التنموية ومساعيها نحو البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال قوطة في بيان له اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال الشائعات والأكاذيب ومحاولات تشويه صورة الدولة والتشكيك في إنجازاتها وجهودها نحو تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، والعمل على خلق حالة من الشك وعدم الثقة بين الشعب والحكومة والمؤسسات الوطنية.

وحذر عضو الهيئة العليا في حزب الوفد من تسبب هذه الشائعات والتي تقوم بها جماعات الإخوان وأهل الشر في إثارة البلبلة والفتن والقلاقل في المجتمع، وتحقيق أهداف سياسية لجماعة الإخوان ومن يدعمها من قوى دولية باستخدام أبواق إعلامية تستخدم الشائعات كأداة لتضليل الرأي العام وبث السموم في المجتمع حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد المهندس حمدي قوطة على ضرورة مواجهة هذه المخططات من خلال التوعية والتثقيف بمخاطر الشائعات وكيفية التحقق من صحة الأخبار، وتعزيز دور وسائل الإعلام بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات من مصادرها الموثوقة لمواجهة الشائعات، التي تهدف إلى إثارة الفتنة والبلبلة، وللحفاظ على استقرار المجتمع.