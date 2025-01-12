أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان في تصريحات على هامش زيارته لمالي اليوم على ضرورة احترام ودعم السيادة الوطنية للدول الإفريقية، وإيجاد الحلول للقضايا من داخل البيت الأفريقي.



وأشاد البرهان بمواقف جمهورية مالي الداعمة والمساندة للسودان في كل المحافل الدولية والإقليمية، وحرصها على سيادة ووحدة واستقرار البلاد.

وأكد البرهان أن الهدف من زيارته لمالي هو: "تعزيز التعاون بين السودان والدول الإفريقية، والتعاضد والتآخي، ودعم السيادة الوطنية للدول الإفريقية"، مشدداً على "أهمية توحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية والإقليمية تجاه قضايا القارة الإفريقية، والسعي لإيجاد الحلول لقضايا القارة داخل البيت الإفريقي".

كان البرهان قد إلى وصل باماكو عاصمة مالي، فى زيارة رسمية صباح اليوم ضمن جولة أفريقية تشمل السنغال وسيراليون وغينيا بيساو.