البرهان يصل مالي في جولة إفريقية بعد انتصارات للجيش على الدعم السريع

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالى والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان إلى باماكو عاصمة مالي، فى زيارة رسمية صباح اليوم ضمن جولية أفريقية تشمل السنغال وسيراليون وغينيا بيساو.



ومن المنتظر أن يجري البرهان مباحثات مع الرئيس أسيمي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين- حسب صحيفة المشهد السوداني.



ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني ادريس سليمان.



وأكد البرهان، في تغريدة على منصة (إكس)، استمرار حكومة السودان في فتح جميع معابر ومنافذ إدخال المساعدات التي تم التوافق عليها مع وكالات الأمم المتحدة.



ومن المنتظر أن تشمل أجندة البرهان في زيارته الأفريقية التحديات الراهنة التي تواجهها بلاده، خاصة الصراع الداخلي والتداعيات الإنسانية الناجمة عنه، كذلك حشد الدعم الإقليمي لاستعادة موقع السودان في الاتحاد الإفريقي.

ويُتوقع أن تشهد الزيارة مناقشات حول الأمن والاستقرار في المنطقة، وكيفية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات الأمنية.