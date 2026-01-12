 أردوغان: الحفاظ على الفنون الإسلامية أمر بالغ الأهمية - بوابة الشروق
الإثنين 12 يناير 2026 12:30 م القاهرة
أردوغان: الحفاظ على الفنون الإسلامية أمر بالغ الأهمية

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 11:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 11:55 ص

• الرئيس التركي قال إن أهمية الفنون الإسلامية تزداد في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا والثقافة الرقمية على الفنون التقليدية

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحفاظ على الفنون الإسلامية أمر بالغ الأهمية، ولا سيما في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا والثقافة الرقمية على الفنون التقليدية.

جاء ذلك في كلمة له، أمس الأحد، خلال زيارته معرضا للفنون الإسلامية في إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان أن الفنون الإسلامية هي تجسيد مرئي وملموس للوعي الجمالي الرفيع الذي يمتلكه المسلمون.

وأشار إلى أن إسطنبول وبعد فتحها على يد السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1453، كانت قد تحولت إلى عاصمة لفنّي الخط والتذهيب.

واستشهد أردوغان بشخصيات من التاريخ برعت في مجال الخط وغيرها من الفنون الإسلامية، مثل علي بن يحيى الصوفي، والشيخ حمد الله أفندي، وحافظ عثمان أفندي.

وأشاد بـ "أروع وأندر الأعمال الفنية" التي قدموها والتي لقيت صدى عالميا.

