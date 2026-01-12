وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، عميدًا لكلية الآداب، جامعة السويس.

• الدكتور السعدي الغول السعدي يوسف، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور محمد منصور حسن حمزة، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة بنها.

• الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة طنطا.

• الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد عبد الرازق، عميدًة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بورسعيد.

• الدكتور محمد نور السيد علي، عميدًا لكلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.

• الدكتور محمود إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لمعهد الدراسات البيئية، جامعة العريش.