 وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة - بوابة الشروق
الإثنين 12 يناير 2026 5:47 م القاهرة
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة


نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 5:27 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 5:27 م

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، عميدًا لكلية الآداب، جامعة السويس.

• الدكتور السعدي الغول السعدي يوسف، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور محمد منصور حسن حمزة، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة بنها.

• الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة طنطا.

• الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد عبد الرازق، عميدًة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بورسعيد.

• الدكتور محمد نور السيد علي، عميدًا لكلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.

• الدكتور محمود إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لمعهد الدراسات البيئية، جامعة العريش.


