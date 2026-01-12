وزير الإسكان يوجه بإنهاء مشروعات حياة كريمة ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

واستعرض الاجتماع تقدم الأعمال في محافظات: أسوان، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والجيزة، وقنا، حيث بلغت المشروعات مراحل تنفيذ متقدمة، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

كما تناول الاجتماع موقف المشروعات الجارية بمحافظات الغربية، والقليوبية، ودمياط، وكفر الشيخ، والأقصر، والمنوفية.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول أداء المشروعات التي تنفذها جهات الوزارة؛ حيث تولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المباني الخدمية والوحدات الصحية، بينما نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، ومحطات المعالجة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لنسب التنفيذ من قبل مسئولي الوزارة، مؤكداً أهمية التنسيق الكامل بين العناصر المنفذة كافة.

ووجه الشربيني بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال المتبقية، لضمان دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين في القرى المستهدفة.