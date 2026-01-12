برلمانية بعد حلف اليمين الدستورية: البرلمان ساحة للعمل الجاد والانحياز الكامل لقضايا المواطن

أكدت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، أن حلف اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان يمثل لحظة فارقة وبداية حقيقية لمسار من العمل والمسؤولية الوطنية، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا نشطًا ينحاز بوضوح لمصالح المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

وقالت النائبة مروة بوريص، في تصريحات لها عقب أداء اليمين، إن عضوية مجلس النواب ليست تشريفًا، بل تكليف ثقيل وأمانة تفرض على النائب أن يكون صوتًا صادقًا للناس، وحلقة وصل فعالة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن ثقة الناخبين ستظل الدافع الأساسي لكل تحرك تشريعي أو رقابي تقوم به داخل المجلس.

وأوضحت مروة أن البرلمان في فصله التشريعي الحالي يواجه تحديات دقيقة تتطلب تشريعات مرنة وعادلة تواكب متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن أولوياتها النيابية ستنطلق من الملفات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطن، ودعم العدالة الاجتماعية، وتطوير الخدمات الأساسية، إلى جانب الاهتمام بملفات المرأة والشباب باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.

وشددت على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، ومتابعة أداء الحكومة بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة حرصها على التواصل المستمر مع أبناء دائرتها، والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على نقلها بموضوعية تحت قبة البرلمان والسعي لإيجاد حلول عملية لها.

كما أكدت النائبة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد داخل البرلمان، من أجل صياغة تشريعات تخدم المواطن، وتعزز مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، وترسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات التشريعية.