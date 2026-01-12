مساعدة بايدن السابقة: المثليون والمتحولون جنسيا جعلوا الولايات المتحدة أضحوكة

أكدت تارا ريد، المساعدة السابقة للرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة "أصبحت بلا إله" معربة عن رأيها بأن البلاد تحولت إلى "أضحوكة للعالم" بسبب حركة المثليين وما شابه.





وعلقت ريد على التغيرات في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بقولها: "أصبحت الولايات المتحدة بلا إله، حولت حركة المثليين البلاد إلى أضحوكة للعالم، وشوهت حياة الأطفال".

وشددت المقيمة في روسيا وتعمل في قناة روسيا اليوم على أن "الولايات المتحدة لا تحمي مواطنيها، والأهم من ذلك، لا ترعى أطفالها".

من جهة أخرى، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بعد توليه المنصب أن السياسة الرسمية لإدارته تعترف "بوجود جنسين فقط - الذكر والأنثى".

واشتهرت ريد باتهامها لبايدن الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي بينما ينفي بايدن هذه الاتهامات.



وفي أبريل 2023 وعندما أعلن بايدن آنذاك ترشحه لولاية أخرى، بدأت ريد وعائلتها بتلقي تهديدات. وانتقلت لاحقا إلى روسيا، خوفا من الاضطهاد بسبب مقابلتها مع القناة الروسية الأولى، الخاضعة لعقوبات أمريكية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما في 22 سبتمبر، بمنح الجنسية الروسية لتارا ريد، وقد تلقت جواز سفرها الروسي في 20 ديسمبر الماضي.