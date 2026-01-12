جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة على سجادة جولدن جلوب 2026

خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار خلال مرورها على السجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن غلوب 2026 في فندق بيفرلي هيلتون، قبل لحظات من انطلاق الحفل الرسمي، وجذبت إطلالتها الجريئة والأنيقة عدسات المصورين.

ظهرت لوبيز بفستان من توقيع "Jean‑Louis Scherrer" بتصميم حورية البحر، ومزين بتفاصيل دقيقة من الدانتيل البني على الجزء العلوي وذيل درامي، ما منحها توازنا بين الجرأة والرقي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مبهرة وتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب كلاسيكي أنيق، مما جعل حضورها على السجادة لافتا للأنظار.

وعلى الرغم من أنها لم ترشح لجائزة هذا العام، إلا أن لوبيز حرصت على تعزيز حضورها خلال أسبوع جوائز جولدن جلوب، بعد أن تألقت في حفلة ما قبل الحفل بفستان جذاب من توقيع زهير مراد.