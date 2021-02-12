جنوب إفريقيا تستخدم لقاح جونسون آند جونسون عوضا عن أسترازينيكا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الخميس، إن بلاده أمنت الحصول على 9 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي الذي لم تتم الموافقة عليه بعد، حيث سيصل 80 ألف جرعة منها الأسبوع المقبل.

وتعتزم جنوب أفريقيا البدء في حملة تطعيم بالبلاد، بهذا اللقاح بدلا من لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي.

وقال رامافوسا، في إشارة إلى الأبحاث على فعالية أسترازينيكا: "في حين، يجب ألا يؤخر ذلك البدء في برنامج التطعيم بشكل كبير، فإنه سيؤثر على خيار اللقاحات وطريقة انتشارها".

وكان: "المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، نصح اليوم الخميس، الدول بعدم استخدام اللقاح الخاص بشركة "أسترازينيكا"، إذا كانت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، هي السائدة هناك.

وقال مدير: "المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، جون نكينجاسونج، إنه تم اكتشاف السلالة الجديدة في سبع دول أفريقية، ولكنها منتشرة حتى الآن في جنوب إفريقيا فقط.

ومع ذلك، فهناك الكثير من الدول التي لا تعرف أي سلالة من الفيروس هي السائدة حاليا.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن هناك حاجة متزايدة للتحقيق بشأن مدى انتشار السلالة الجديدة، ولاسيما في الدول المجاورة لجنوب إفريقيا.

ومع ذلك، فإن إفريقيا لن تحجم عن استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا"، بحسب ما قاله نكينجاسونج.

وأظهرت دراسة حديثة أن اللقاح، الذي تم إنتاجه بصورة مشتركة بين شركة الأدوية البريطانية-السويدية وجامعة أكسفورد، يوفر حماية أقل ضد السلالات الأضعف من "كوفيد -19"، بعد تسجيل إصابات بسلالة الفيروس التي ظهرت في جنوب إفريقيا.