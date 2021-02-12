وزيرة الصحة تبحث نقل التكنولوجيا الألمانية لدعم القطاع الصحي في مصر

بحثت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع عقد أمس، مع مايكل شمرمر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز "هيلثكير" الألمانية، سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي في مصر.



وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون في لنقل التكنولوجيا الحديثة لدعم القطاع الطبي المصري في مجالات التعليم والتدريب، وإدارة المشروعات، والتحول الرقمي والميكنة، والبحث البحث العلمي والنشر، وكذلك التعاون في مجال العيادات الذكية المتنقلة.



وناقشت الوزيرة سبل التعاون مع الشركة في تجهيز المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية، وتزويده بأحدث الأنظمة في مجال تداول وحفظ البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تزويد المعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بجميع المحافظات، بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.



وتطرق الاجتماع إلى دعم الشركة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية من خلال تغطية جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقرى المستهدفة وكذلك المستشفيات المركزية التابعة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة خاصة أجهزة (الأشعة المقطعية، والأشعة السينية، والسونار).



من جانبه، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز "هيلثكير" الألمانية، حرص الشركة على دعم القطاع الصحي في مصر، وإمداده بكافة وسائل التكنولوچيا والأجهزة الطبية الحديثة.



كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الصحة خاصة في المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية والتي تساهم في تطوير منظومة الصحة بمصر.