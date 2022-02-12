الفريق الروسي يتوج بذهبية التتابع للسيدات في منافسات التزلج الريفي بأولمبياد بكين

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توج الفريق الروسي اليوم السبت بالميدالية الذهبية في سباق التتابع للسيدات ضمن منافسات التزلج الريفي بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين.

وتفوقت فيرونيكا ستيبانوفا على منافستها الألمانية زوفي كريهل لتقود الفريق الروسي إلى الفوز بالمركز الأول، بينما أخفق الفريق النرويجي الذي يمتلك سجلا بارزا في التزلج الريفي لفئة تتابع السيدات، في إحراز أي ميدالية حيث احتل المركز الخامس.

وفاز الفريق الروسي الذي يضم يوليا ستوباك، بطلة "تور دي سكي"، وناتاليا نيبرييفا الفائزة بفضية السكياثلون وتاتيانا سورينا وستيبانوفا، بذهبية تتابع 4×5 كيلومتر للسيدات للمرة الأولى منذ عام 2006 مسجلا 53 دقيقة و41.0 ثانية.

وتفوق الفريق الروسي بفارق 18.2 ثانية أمام الفريق الألماني الذي فجر مفاجأة بإحراز المركز الثاني ليفوز بالميدالية الفضية.

وتألقت يونا سوندلينج، المتوج بذهبية سباق السرعة، لتقود الفريق السويدي لانتزاع الميدالية البرونزية، علما بأن السويد توجت بالذهبية في أولمبياد 2014 الشتوي.