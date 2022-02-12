فاز مرتضى منصور رئيس الزمالك بالانتخابات التي أجريت أمس الجمعة ليبدأ ولاية جديدة ستستمر حتى عام 2026.

وحصل مرتضى منصور على 21109 صوتًا بينما حصد أحمد سليمان 15928 صوتًا، في حين لم يجمع عمر هريدي سوى 958 صوتًا.

وتعد هذه الولاية هي الثالثة تواليًا لمرتضى منصور في منصب رئاسة الزمالك.

وشهدت الانتخابات، التي أجريت أمس، في ميت عقبة، حدث تاريخي جديد، بحضور 47395 عضو للجمعية العمومية، وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن 37935 صحيحا، والأصوات الباطلة 9402، وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل .

ولم تنتهي القصة هنا، بل ظهر اسم جديد ليثير الجدل حول تفوق العنصر النسائي الشاب في الانتخابات، خاصة مع التفوق في الحصول على أعلى عدد من الأصوات في تاريخ النادي، وهي «بسنت جوهر» عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن والتي حصلت على " 23146 " صوتاً صحيحاً.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة لنادي الزمالك الجديد، على النحو التالي:

مرتضى منصور – رئيسا

مصطفى هوهود – نائبا للرئيس

خالد لطيف – أمين الصندوق

عضو مجلس إدارة (فوق السن)

جمال عبدالحميد - احمد مرتضى منصور - مريم رزق - سليمان وهدان - علاء الدين ناجي.

عضو مجلس إدارة (تحت السن)

أحمد دعبس – محمود طه - (بسنت سيد جوهر) والتي حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات بـ 23 ألف صوت في حدث تاريخي يحدث لأول مرة.