ألمانيا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة

حثت ألمانيا رعاياها المتواجدين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد على وجه السرعة إذا لم يكن تواجدهم هناك ضروريا، على خلفية تصعيد التوترات بين روسيا والغرب.

ودعت الخارجية الألمانية في بيان أصدرته اليوم السبت، مواطني البلاد المتواجدين في أوكرانيا إلى تقييم ما إذا كان تواجدهم هناك ضروريا، والمغادرة سريعا إن لم يكن كذلك، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويأتي هذا القرار الألماني ضمن سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها دول مختلفة في أوروبا وخارجها، بينما شرعت بعض الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في إجلاء بعض دبلوماسييها من أوكرانيا، بزعم خطر تعرضها لـ"الغزو" من قبل روسيا.

ويأتي هذا الإجراء على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا.

وأكدت موسكو اليوم تقليص عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف وأطراف أخرى.