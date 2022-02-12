أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا من السفر إلى أوكرانيا، قائلة إنّها قررت إجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من العاصمة كييف.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، نشره موقع "واللا" العبري: "وزارة الخارجية توصي المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بالتفكير في البقاء في البلاد وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة"، وفق وكالة "سبوتنيك".

ونصحت الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى أوكرانيا، بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي.

وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير بأنّ قرار إصدار تحذير بالسفر وإجلاء عائلات الدبلوماسيين جاء في ضوء حقيقة أن الجيش الروسي حشد قوات كافية على الحدود مع أوكرانيا لشن غزو.

وأشار إلى أن وزير الخارجية لبيد هو الذي قرر إجلاء العائلات في نهاية تقييم الوضع الذي حدث اليوم في وزارة الخارجية، مضيفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان من المتوقع أن يزور إسرائيل يوم الاثنين المقبل، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن تأجيل زيارته.

على عكس الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب، امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية لأسابيع عن إصدار تحذير بالسفر إلى أوكرانيا ولم تقم بإجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من البلاد.

وعملت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا بالفعل، على إجلاء عائلات الدبلوماسيين من كييف، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت واشنطن ولندن وكندا وأستراليا واليابان والنمسا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا تحذيرات من السفر.

يذكر أن عدد الإسرائيليين المسجلين في السفارة الإسرائيلية في كييف نحو 4000 إسرائيلي.