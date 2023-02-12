العراق يرسل طائرتين محملتين بمساعدات إغاثية إلى سوريا

أرسلت الحكومة العراقية طائرتين محملتين بالمساعدات الإغاثية إلى مدينة حلب السورية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجد - وفقا لقناة الإخبارية العراقية، اليوم الأحد - إنه تم إرسال طائرتين تحمل أطنانا من المواد الغذائية المتنوعة إلى مدينة حلب السورية، مشيرا إلى أن هذه الحملة ضمن سلسلة الجسر الجوي الذي وجه بإنشائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن عمليات نقل المواد الإغاثية والغذائية إلى سوريا متواصلة ومستمرة، لافتا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء متواصلة بتنفيذ الحملات الخاصة بنقل المواد الإغاثية عبر المنظمات غير الحكومية.

وكانت الحكومة العراقية أرسلت 4 طائرات بحمولة 60 طنا من المواد الإغاثية والغذائية إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجد، إن الحكومة أرسلت كذلك مليون لتر من الوقود و650 طنا من المواد المختلفة برا إلى سوريا، كما أرسلت الحكومة 3 طائرات إلى تركيا بحمولة 45 طنا من المواد الإغاثية المختلفة.