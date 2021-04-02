نبيه يوضح حقيقة أزمته الصحية ورحيله عن الزمالك

كشف أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، عن حقيقة تعرضه للإصابة بذبحة صدرية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد أن نبيه تعرض للإصابة بذبحة صدرية وأنه بصدد الرحيل عن الجهاز الفني للفريق الأبيض والذي يقوده البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأشار نبيه للمقربين إلى أنه لا يعاني من أي أزمة صحية، وأنه لو أراد مجلس الإدارة إبعاده عن الجهاز الفني فليطلب ذلك دون تصدير أخبار غير صحيحة.

يذكر أن الزمالك يعاني من أزمة على مستوى النتائج، حيث تعرض للهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد في مستهل مشواره بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أيام من الخسارة بثلاثية دون رد من فاركو في الدوري.