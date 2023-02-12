عباس شراقي: لا علاقة للهبوط الأرضي بكورنيشي الإسكندرية والسلوم بزلزال تركيا

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تركيا تعرضت لعاصفة من الزلازل في الأيام الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن الهبوط الأرضي الذي حدث في كورنيشي الإسكندرية والسلوم لا علاقة له بزلزال تركيا.

وأضاف : "لو تأثرت مصر لشاهدنا تضرر كبير في المباني ولحدثت أضرار كبيرة"، موضحا أن ما حدث في الشواطئ راجع إلى النوات البحرية وارتفاع الأموال وهطول الأمطار.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان، تؤدي مياه الصرف إلى ذوبان الصخور تحت الأرض ومن ثم يحدث هبوط أرضي.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مطروح، إلى هبوط أجزاء من كورنيش مدينة السلوم، غرب المحافظة التي تقع على البحر الأبيض المتوسط، كما توصلت لجنة معنية شكلتها وزارة الري.