أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، بإقليم الحسيمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أوضح المعهد، أن هذه الهزة الأرضية وقعت على الساعة التاسعة و36 دقيقة و47 ثانية (بالتوقيت المحلي)، ذاكرا أن مركزها في جماعة إمرابطن.

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة، التي سجلت على عمق 27 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.056 درجة شمالا، وخط الطول 3.923 درجة غربا.

وكان المعهد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة، بجماعة النكور التابعة للإقليم، في الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحا.