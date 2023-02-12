 المغرب يسجل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة - بوابة الشروق
الأحد 12 فبراير 2023 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

المغرب يسجل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

هديل هلال
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 1:23 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 1:23 م

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، بإقليم الحسيمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أوضح المعهد، أن هذه الهزة الأرضية وقعت على الساعة التاسعة و36 دقيقة و47 ثانية (بالتوقيت المحلي)، ذاكرا أن مركزها في جماعة إمرابطن.

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة، التي سجلت على عمق 27 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.056 درجة شمالا، وخط الطول 3.923 درجة غربا.

وكان المعهد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة، بجماعة النكور التابعة للإقليم، في الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك