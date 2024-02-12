أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى نحو396 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 395 ألفا و990 جنديا، بينهم 790 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأحد فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وقال البيان، إن القوات الأوكرانية دمرت 6416 دبابة، منها 10 دبابات أمس الأحد فقط، و11 ألفا و977 مركبة قتالية مدرعة و9481 نظام مدفعية و981 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و666 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 332 طائرة، و325 مروحية، و7302 طائرة مسيرة، و1882 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12 ألفا و599 من المركبات وخزانات الوقود، و1514 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.