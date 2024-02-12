محافظ القاهرة يشدد على تقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال

شدد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة الاجتماع الدورى الذى يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان أمس، إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاطا طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.