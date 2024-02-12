مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الموقف الأمريكي بشأن الوضع في غزة آخذ في التغير

اعتبر دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أن الموقف الأمريكي المؤيد للإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة أصبح "أقل قطعية".



وفي حديث لوكالة "نوفوستي" قال بوليانسكي معلقا على رفض الولايات المتحدة المتكرر لتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة: "عناد زملائنا الأمريكيين.. يضر بهم ويقوض هيبة الولايات المتحدة في العالم وفي الشرق الأوسط خصوصا".

وتابع: "من الواضح تماما للجميع أنه بدون وقف إطلاق نار إنساني مستدام، من المستحيل تنفيذ حتى القرارين 2712 و2720 اللذين قد اعتمدهما مجلس الأمن. وأكدت الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذهما في الظروف التي يتواصل فيها إطلاق النار".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على عرقلة القرارات التي تطالب بوقف إطلاق النار إلى ما لا نهاية، قال بوليانسكي: "نرى أنه حتى الآن أصبح الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل أقل قطعية بشكل كبير. هناك مؤشرات للتعب والانزعاج من تعنت القادة الإسرائيليين".

وأكد بوليانسكي أن روسيا تواصل بذل الجهود من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال: "نعتقد أن مجلس الأمن سيعود إلى مبادرة وقف إطلاق النار. نعم، هذا أمر لا يعجب الأمريكيين، لكنهم ليسوا وحدهم في هذه الأرض والجميع يدركون تماما أن مثل هذه المبادرات لا بد من طرحها".



وحسب الدبلوماسي الروسي، فإنه "من الضروري الضغط على الإسرائيليين وعلى واشنطن، حتى يفهموا أنهم يغرقون أكثر فأكثر في هذا الوضع، بمحاولاتهم استبدال هذا الإجراء (وقف إطلاق النار) بأنواع من الهدنات الإنسانية الترقيعية أو الصيغ الماكرة مثل "وقف إطلاق النار عندما تتهيأ الظروف له".

وشدد بوليانسكي على أن الهدنات الإنسانية ليست حلا، لافتا إلى أن روسيا كانت أول من طرح مشروع قرار في 16 أكتوبر 2023، تضمن مطالبة واضحة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأضاف: "يمكننا أن نتخيل عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم اعتماد مبادرتنا في ذلك الوقت".