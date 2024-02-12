 منظمة الصحة العالمية: الإمدادات الطبية التي أرسلت لقطاع غزة قطرة في محيط الاحتياجات - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية: الإمدادات الطبية التي أرسلت لقطاع غزة قطرة في محيط الاحتياجات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:42 م

جدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعوة المنظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات الطبية التي وصلت قطاع غزة لا تفي بمتطلبات الشعب الفلسطيني.

وقال جيبريسوس، في مقتطفات من كلمته خلال القمة العالمية للحكومات "2024" في دبي حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الإمدادات الطبية التي أرسلت لقطاع غزة حتى الآن قطرة في محيط الاحتياجات والمساعدات التي يجب توفيرها للشعب الفلسطيني.

وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن قلقه من التقارير التي تفيد بخطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من رفح في جنوب قطاع غزة لتوسيع هجومها.


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