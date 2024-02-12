أبو مازن وأمير قطر يبحثان مستجدات المسارات الدبلوماسية والقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مستجدات المسارات الدبلوماسية والقانونية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والوصول لحل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية، فيما أكد الشيخ تميم موقف قطر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء أمير قطر مع الرئيس الفلسطيني، الذي يزور قطر حاليا، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يمهد لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، إلى جانب استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره للشيخ تميم على دعم قطر الدائم للشعب الفلسطيني.

وشدد أمير قطر على استمرار العمل على مسارات الوساطة الدبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة، مرحبا بجهود حل الانقسام، متمنيا لها أن تتكلل بالنجاح وبما يخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية.