سيمنس الألمانية تعلن اعتزامها إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات يورو

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تخطط شركة سيمنس لإعادة شراء أسهم عادية بقيمة تصل إلى 6 مليارات يورو (6.5 مليار دولار)، بما لا يزيد عن 80 مليون سهم، وذلك حسبما أعلنت الشركة العملاقة للآلات الصناعية الألمانية اليوم الإثنين.

وأوضحت سيمنس، أن الأسهم المشتراة من السوق يمكن سحبها أو استخدامها في برامج الأسهم المخصصة للموظفين، بما في ذلك إصدارها لأعضاء مجلس إدارة أي من الشركات التابعة لمجموعة سيمنس وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.

وسيتم إدارة برنامج إعادة شراء الأسهم بواسطة بنك مفوض من قبل شركة سيمنس.

وقالت الشركة إن البنك سيتخذ قراراته التجارية بشأن توقيت شراء الأسهم الفردية بشكل مستقل عن الشركة.

ويجري حاليا تداول أسهم سيمنس بسعر 165.46 يورو، بانخفاض بنسبة 0.07% في ألمانيا.