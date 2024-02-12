إنقاذ 84 مهاجرا واعتقال 4 مهربين هلى سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني، أن السلطات عثرت على 84 مهاجرا وصلوا عن طريق البحر واعتقلت أربعة أفراد، واتهمتهم بأنهم المهربون الذين نقلوا المهاجرين، وذلك في حادثين منفصلين.

وقال خفر السواحل ، بحسب ما ذكرته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم ، إنه في الحادثة الأولى، تم تنبيه خفر السواحل إلى انجراف قارب بسبب عطل ميكانيكي في البحر على بعد (85 كيلومترا جنوب جزيرة كريت)، وعثرت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية على القارب وأنقذت 72 شخصا، بينهم 58 رجلا و14 قاصرا، ونقلتهم إلى جزيرة كريت، وبعد استجواب الوافدين الجدد، ألقى خفر السواحل القبض على اثنين منهم، عمرهما 30 و18 عاما، بعد اتهامهما بتهريب البشر.

وذكرت الصحيفة أن الموقوفين بواجهون تهم تشكيل عصابة وتسهيل الدخول غير القانوني للأفراد إلى اليونان وتعريضهم للخطر.

وأضافت أنه في الحادثة الثانية، أُبلغ خفر السواحل بوصول أشخاص إلى شاطئ في جزيرة رودس، وأرسل خفر السواحل زورق دورية إلى المياه القريبة من موقع الوصول.. مشيرة إلى أن زورق الدورية اعترض زورقا سريعا يحمل رجلين لم يكن بحوزتهما وثائق سفر وكانا متجهين إلى الساحل التركي.

وقالت السلطات إنه بعد ذلك بقليل، عثرت دورية الشرطة على 14 مهاجرا، بينهم خمسة رجال وأربع نساء وخمسة قاصرين.