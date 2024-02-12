تطوير نظام جديد للتحكم في القذائف الباليستية في كوريا الشمالية

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أعلنت كوريا الشمالية فجر اليوم الاثنين أن بيونغ يانغ نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم في القذائف الباليستية وقاذفات الصواريخ المتعددة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن أكاديمية علوم الدفاع نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم في القذائف الباليستية وقاذفات الصواريخ المتعددة.

وأضافت أن أكاديمية علوم الدفاع أجرت اختبار تحكم باليستي لإطلاق قذائف من قاذفة صواريخ متعددة من عيار 240 ملم يمكن التحكم بها في 11 فبراير لتقييم دقتها وإثبات مزاياها.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن نظام جديد للتحكم سيحدث تغييرا نوعيا في قوة الجيش.

وفي الثاني من فبراير قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ مجنحة في البحر.

ويعد هذا الإطلاق هو رابع اختبار لصواريخ كروز تجريه كوريا الشمالية عام 2024.

وأشارت الهيئة إلى أن كيم جونغ أون طالب جيشه بتكثيف استعداداته للحرب.

كما جدد الزعيم كيم جونغ أون تركيز بلاده على تعزيز قواتها البحرية، وذلك أثناء تفقده لبناء سفن حربية جديدة في حوض لبناء السفن، واصفا مثل هذه المشاريع بـ"الحاسمة" لاستعدادات البلاد للحرب.

وشدد كيم في الأشهر الماضية على المضي قدما في أهدافه المتمثلة في بناء قوة بحرية مسلحة نوويا لمواجهة ما يسميه بتهديدات خارجية متزايدة تشكلها واشنطن وسيئول وطوكيو.