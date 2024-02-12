النائبة مها عبد الناصر تطالب باستدعاء مدبولي: بنمثل الناس ولا بنمثل عليهم؟

طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب باستدعاء رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية بالكامل لتقديم خطة لإنقاذ الاقتصاد، وتساءلت: "إحنا بنمثل الناس ولا بنمثل عليهم؟".

وأثارت عبارة عبد الناصر غضب نواب الأغلبية في الجلسة العامة اليوم، فسمح رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، لممثل الأغلبية البرلمانية، عبد الهادي القصبي بالتعقيب بعد انتهاء كلمتها.

وقال القصبي "مجلس النواب يعايش الشعب المصري لحظة بلحظة وله مصداقية ولا يمكن بحال من الأحوال أن النواب يقبلوا أن يقال نمثل على الشعب المصري".

وطرح جبالي، حذف عبارة عبد الناصر من المضبطة للتصويت، فوافق النواب، وعقب رئيس المجلس: "حرية الرأي مكفولة للجميع معارضة وغلبية والأغلبية ردت على ما أثارته المعارضة هذه حرية الرأي دون افتئات أو تجاوز".

كانت النائبة مها عبد الناصر، اعتبرت أن مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب اليوم بشأن العلاوات والمعاشات مجرد مسكنات.

وقالت "أي حزم اجتماعية ورفع أعباء عن المواطن بالتأكيد كلنا نوافق، لكن الحزم والإجراءات كلها مكسنات، نحن لا نعالج المشكلة وما وصلنا لهذه الحالة، هذه أسبرينة للمواطن ومش لكل المواطنين، كل القطاع الخاص لا يتمنع بحزم الإعانات".

وأضافت: "عندنا مشكلة حقيقية مش عارفة إحنا كمجلس نواب بنعمل ايه؟ بنمثل الناس بحق وحقيقي ولا بنمثل عليهم؟".

واستطردت "أطالب المجلس باستدعاء رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية بالكامل يقولوا يعملوا إيه عايزين خطة لإنقاذ الاقتصاد، اللي بنعمله ما ينفعش، عايزين خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري، الناس بتكلم نفسها، ما ينفعش نبقى قاعدين هنا بنتكلم بس".