حسام حسن يقود قائمة سموحة أمام البنك الأهلي

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة القائمة التي سيخوض بها مباراة البنك الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

اختار مدرب سموحة 20 لاعبا وهم..

حراسة المرمى.. الهاني سليمان، حسين تيمور.

خط الدفاع.. عبد الرحمن عامر، محمد المغربي، ميدو مصطفى، بركات حجاج، جاستيس آرثر، طارق علاء، ومحمود وحيد.

خط الوسط.. إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة، محمد كناريا، أحمد خالد، محمد عصام، بن قسو، مصطفى البدري، ولحسن دهدوه.

خط الهجوم.. حسام حسن وفادي فريد.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 16 نقطة من 10 مباريات بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة.