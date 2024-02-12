قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن «العلاقة بين مصر والسعودية لا تحتاج تفسيرًا»، مشيرة إلى أنها «علاقة أخوة تتسم بوجود تبادل ثقافي ممتد عبر سنوات في كل المجالات الفنية والثقافية».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «لقاءها مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، تناول تنظيم الأنشطة بحيث تكون متبادلة بين الدولتين».



وأعربت عن تقديرها للحفلات التي تقام في السعودية، معقبة: «كلها حفلات تكريم للفنانين المصريين، ونعتزم إقامة حفلات في مصر لفنانين سعوديين، بحيث يكون التبادل مشتركًا بين الجانبين،».



وأشارت إلى اتفاق الجانبين على فتح التعاون في مجالات فنية أخرى؛ كالمسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات، إضافة إلى التعاون في المجالات الفنية بين الوزارة والهيئة.



وصرحت أنه من المقرر أن يكون هناك تواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية المقبل، كما أن القاهرة تعتزم استضافة عروض مسرحية سعودية، خلال الفترة المقبلة.



وأكملت: «اللقاء فرصة لمناقشة مسائل تنظيمية كثيرة، والحفلات الفنية لن تقتصر على النجوم فقط، هناك حفلات تستوعب المواهب الصاعدة والمواهب الجديدة؛ لأن اكتشاف المواهب الجديدة دور مهم نهتم بحدوثه في كل الفعاليات».



واستقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





