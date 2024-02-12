 وصول عدد شركات التصنيع المسجلة في البورصات الصينية بنهاية 2023 إلى 3608 - بوابة الشروق
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وصول عدد شركات التصنيع المسجلة في البورصات الصينية بنهاية 2023 إلى 3608

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 7:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 7:46 ص

أظهرت بيانات اتحاد الشركات العامة الصينية وصول عدد شركات التصنيع المسجلة في البورصات المحلية الصينية بنهاية العام الماضي إلى 3608 شركات.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير نشر مساء أمس إلى أن هذه الشركات تمثل حوالي 67% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في بورصات الأسهم الصينية ويبلغ 5346 شركة.

وأغلب الشركات في الصين تعمل بشكل أساسي في مجالات التصنيع ونقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة.

ويبلغ عدد الشركات المسجلة في بورصة شنغهاي 2263 شركة وفي بورصة شينشن 2884 شركة وفي بكين 239 شركة.

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